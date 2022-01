La mesa es para Sánchez una herramienta para engrasar las relaciones con los secesionistas, al menos con Aragonès y los suyos porque Junts no quiere saber nada. Pero que nadie espere grandes acuerdos ni a corto ni medio plazo. Menos con el nuevo ciclo electoral que se abre con el adelanto en Castilla y León, al que seguirá, probablemente en junio, la cita con las urnas en Andalucía. La carpeta catalana ya ha quedado relegada por la pandemia, y tiene difícil volver al primer plano con las elecciones que se avecinan. Una pérdida de protagonismo, aseguran en la Moncloa, que no significa una merma de su importancia.

Arriesgar sin dilaciones

Sánchez enfrió la mesa de diálogo en su balance anual, pero el presidente de la Generalitat no se ha dado por vencido y ha invitado al presidente del Gobierno a arriesgar y a poner ya sobre la mesa su propuesta para la «resolución del conflicto político» sin dilatar el proceso de negociación. Los republicanos admiten que la pandemia manda y que afecta a todos los órdenes de la gestión pública. Pero mantienen la fecha del siguiente encuentro para «principios de año», según Aragonès. En Esquerra reclaman discreción y a la vez presionan para que en la cita fijada para enero puedan darse pasos que evidencien que se avanza. Aragonès ha retado a Sánchez a moverse y hacer planteamientos concretos que permitan «visualizar claramente el compromiso de las dos partes en este proceso de negociación». En su discurso de Navidad, presionó al Gobierno para que ya en el 2022 puedan darse «resultados tangibles» en las conversaciones. Si no es así, amenazó con «buscar alternativas». Es decir, amenazó con sacar del cajón la vía unilateral. Esquerra no acepta que Sánchez dé largas con la mesa de diálogo porque le sitúa en una posición incómoda en el campo independentista. Junts y la CUP llevan meses advirtiendo de que la negociación fracasará y caerá por su propio peso.