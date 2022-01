La salida de Iglesias

Desde que Díaz sustituyó a Iglesias en la vicepresidencia los rifirrafes se han reducido de manera considerable. Asuntos que hace diez meses habrían hecho saltar chispas, como el retraso en la tramitación de leyes de las que Unidas Podemos hace bandera se gestionan ahora sin apenas ruido. La ley de la vivienda, que debía haber sido enviada al Congreso antes de fin de año no ha llegado porque Transportes se ha retrasado en la petición del informe preceptivo; la ley trans, que en junio pasó su primera vuelta como anteproyecto tras una ardua polémica, aún no ha vuelto a la mesa del Consejo de Ministros como proyecto, y el anteproyecto de ley de bienestar animal lleva esperando desde primeros de octubre la luz verde del Gobierno para ser tramitado. Lo único que se ha oído al socio minoritario es una serena petición.

El último encontronazo de relieve en los pasados seis meses ha sido el suscitado en torno a la reforma laboral por la decisión de Sánchez de situar bajo la batuta de Calviño las negociaciones. Y aunque el año empezó con la amenaza de una guerra sin cuartel en asuntos como la reforma de las pensiones, no ha sido así. Los morados se han plegado con cierta mansedumbre a la estrategia pacífica de Díaz, su principal referente (que no solo no milita en Podemos sino que ha llegado a ningunearlo).