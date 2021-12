Los mensajes internos de los partidarios de una postura más mesurada no han surtido efecto. Los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han hecho hincapié en que esta reforma no deroga de la del 2012 y que, por tanto, no habría razones para un rechazo. La misma FAES, la fundación que patronea José María Aznar, ha incidido en esta misma idea y ha aplaudido la estrategia de la CEOE porque ha limitado «el daño de las soflamas demagógicas del Gobierno y sus socios». La nueva regulación laboral, subraya la fundación, «ni es histórica ni deroga la del 2012» y además «no tendrá los efectos letales» que se preveían.

Tercer encontronazo

Pero ninguno de estos argumentos moderadores ha hecho mella en el criterio de Casado. Como tampoco lo ha hecho que la CEOE, un aliado estructural e histórico del PP, sea uno de los firmantes del acuerdo. La patronal «tiene que tomar sus decisiones, pero nosotros las nuestras», zanjó el líder de la oposición el pasado martes.