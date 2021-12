Balance triunfal (previsible) antes del año clave

JUAN CARLOS HIDALGO | Efe

Ceder en todo con Bildu y Esquerra y apelar a una recuperación económica que la mayoría de la ciudadanía no percibe no parecen suficientes elementos para avalar el discurso triunfal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso sobre la mesa este miércoles a modo de resumen del 2021. Cierto es que la coalición ha conseguido sacar adelante leyes como la de la eutanasia o pactar la reforma laboral con los sindicatos y los empresarios. Pero no menos cierto es que esos acuerdos no satisfacen a los socios parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, que le reclaman al Ejecutivo pasos más atrevidos para plasmar una agenda teóricamente progresista que refuerza a los separatistas y debilita a los socialistas en el resto de España.

En un país que se gobierna prácticamente a golpe de tuit, las encuestas semanales que se publican en toda clase de medios reflejan la debilidad de la coalición, la pujanza del bloque del centroderecha y un panorama electoral que asoma a España al abismo de la ingobernabilidad por la incapacidad de encontrar nexos en común entre los dos principales bloques.

Por eso, el año 2022 será clave en el devenir de España. La recuperación económica, anunciada ya desde el 2021, no acaba de llegar. La pandemia es una pesadilla que condiciona la vida de millones de personas y que muchos perciben que se afronta a golpe de ocurrencias. La actividad económica, pese a la cifra récord de veinte millones de ocupados, sobrevive sufragada por las subvenciones y préstamos del Gobierno a través de los ICO en temas tan estratégicos como el rescate de las discotecas Pachá o el ya casi olvidado caso de la aerolínea Plus Ultra. Los fondos europeos llegan a cuentagotas y nadie sabe cuáles van a ser los criterios con los que se van a adjudicar y a gastar. El paro sigue por encima de los tres millones de personas. Y de los ERTE es imposible hallar una cifra fiable. La inflación rozará el 6 % en este diciembre y la luz sigue disparada, lejos del recibo del 2018 que nos prometió Sánchez, por muchos esfuerzos contables que hagan en la Moncloa.