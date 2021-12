El portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid. EVA ERCOLANESE

El Consejo de Ministros sacará adelante este martes el decreto ley que modifica algunos aspectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en el 2012, pero no tiene garantizada la mayoría para sacarlo adelante en el Congreso en los términos en los que lo ha acordado con los sindicatos y la patronal. Los principales aliados del Ejecutivo exigen que se modifique el texto, en el caso de EH Bildu o PNV, o no se han pronunciado todavía a favor, como ERC. La confirmación del rechazo del PP hace que el Gobierno multiplique sus negociaciones, no solo para convencer a sus socios de la investidura, sino también para explorar un hipotético apoyo de Ciudadanos.

El Ejecutivo se enfrenta a esa situación bajo presión, dado que la CEOE, uno de los tres firmantes del texto, ha anunciado ya que en el caso de que se modifique «una sola coma» de lo que ha pactado con el Ejecutivo y los sindicatos se descolgará del acuerdo. «Lo que se pacta no se toca», dijo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El PNV pide especificidad vasca

Pero los problemas del Gobierno no se ciñen solo a los grupos de izquierda, que ven insuficiente la reforma, sino también al PNV, que al igual que EH Bildu se muestra disconforme con que el acuerdo no incluya la «especificidad vasca». Es decir, que no recoja de forma explícita la prevalencia de convenios autonómicos por encima de los estatales, de manera que «el ámbito vasco de acuerdos laborales prevaleciese». Argumentan que en el País Vasco el sindicato mayoritario no es CC.OO. ni UGT, los que han apoyado el acuerdo, sino el nacionalista ELA.