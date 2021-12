Un juez ha condenado a la televisiva vidente Pepita Villalonga a dos años y medio de prisión por un delito continuado de estafa a una mujer que llegó a pagarle más de 31.000 euros por la realización de unos rituales mágicos y esotéricos, si bien la absuelve de pertenencia a organización criminal.

Los hechos ahora sentenciados se remontan a noviembre del 2016, cuando la presunta víctima, R.P., acudió a un despacho esotérico situado en la calle Mallorca de Barcelona vinculado a la vidente Villalonga, y acabó desembolsando, según la denunciante, tres importes de 4.400, 10.000 y, finalmente, 17.000 euros para que le quitaran un «mal de ojo» y el riesgo de muerte que pesaba sobre ella y que le habían augurado los acusados.

Durante el juicio contra la vidente y otros dos acusados, celebrado el pasado 8 de noviembre en la sección octava de la Audiencia de Barcelona, el ministerio público no imputó a estas tres personas al entender que no había habido ni estafa ni «engaño», mientras que la acusación particular pidió ocho años de prisión por un delito continuado de estafa y otros dos por pertenencia a organización criminal, informa Efe.