Casado pretende demostrar que el enfrentamiento que mantiene desde finales de agosto con la presidenta madrileña no le pasa factura en las urnas, un peaje que, sin embargo, los sondeos ya otean. El pulso, afirman en la calle Génova, no puede traducirse en un desgaste electoral ni para la marca PP ni para Casado. El líder de la oposición, avanzan en la dirección popular, se va a volcar en Castilla y León, que, además de ser su tierra, es el primer test para las generales después de las elecciones madrileñas, en las que el protagonismo absoluto fue para Díaz Ayuso y su papel quedó desdibujado. Pedro Sánchez no se enfrenta a semejante reto. El PSOE asume que no va a ganar, pero está convencido de que el descalabro de Madrid no se va a repetir en Castilla y León porque su implantación territorial es superior y porque con el mismo candidato, Luis Tudanca, ganaron las autonómicas del 2019, aunque no pudieran gobernar.

Vox tiene todo por ganar. Cuenta con un solo procurador, pero aspira a la docena para impedir la mayoría absoluta de Fernández Mañueco y, quizá, cogobernar y poner en un brete nacional al PP.