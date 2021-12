El presidente catalán aseguró que 2022 debe ser el año en el que se comience a «desbloquear el conflicto con el Estado» y en el que el diálogo empiece a arrojar «resultados tangibles». «También hemos de comenzar a construir alternativas, actuando con realismo, buscando el máximo consenso y aprendiendo del camino que hemos hecho hasta ahora por si la negociación se encalla y no aporta resultados -dijo, no obstante, de forma muy medida-. Porque de la misma manera que no estamos dispuestos a renunciar a la resolución democrática del conflicto político, tampoco estamos dispuestos a renunciar a la independencia».

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe: «El caso de Canet es un aviso a navegantes que lanza la Generalitat» Cristian Reino Ana Losada preside la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña, entidad que trabaja contra el modelo de inmersión, el que establece que el catalán sea la única lengua vehicular en la enseñanza. Losada impulsó la plataforma en el 2014 para reclamar la enseñanza en castellano para su hija. La AEB ha asesorado a un centenar de familias, entre ellas la de Canet, en sus litigios contra la Generalitat. —¿Existe un conflicto lingüístico en Cataluña? —Sí, desde hace años. Se percibe en que una lengua que es oficial y mayoritaria no es vehicular en la escuela. Es evidente que hay un intento de arrinconar una lengua y hay una vulneración de los derechos lingüísticos al no permitir que una parte estudie en su lengua materna.