Pedro Sánchez desmintió ayer en el Congreso las informaciones que se vienen publicando en los últimos días en ciertos medios sobre una supuesta búsqueda desde Patrimonio Nacional de una residencia para Juan Carlos I pensando en un regreso a España del rey emérito a la vuelta de las vacaciones. Y lo hizo con rotundidad. «Debe de tener más información que yo. Le puedo decir que no», respondió a la pregunta de la CUP en la última sesión del año de control al Ejecutivo. Patrimonio Nacional depende directamente del Ministerio de la Presidencia, una cartera a cargo de Félix Bolaños, que en estos momentos es la persona del Gobierno que cuenta con una mayor confianza del jefe del Ejecutivo.

Sánchez aprovechó esta cuestión para salir en defensa de la Casa Real a dos días del tradicional discurso de Navidad de Felipe VI, exigiendo que se distinga las «instituciones», por la Zarzuela, y alabando «los esfuerzos de transparencia y ejemplaridad» del actual monarca, «de las personas», por el rey emérito. «Tendremos que recriminar o no aprobar la conducta de una determinada persona, no de una institución. Hablamos de personas, no de instituciones», puntualizó. No se quedó ahí. El presidente del Gobierno defendió también la presunción de inocencia del anterior jefe del Estado, aunque volvió a admitir que las sospechas sobre fondos ocultos en el extranjero del rey emérito, que provocaron que la Fiscalía del Supremo abriese una investigación que coincidió con la marcha de Juan Carlos I a Abu Dabi, «perturban y hacen un daño a la Casa Real».

Presión para renovar el CGPJ

Sánchez también empleó la cuestión formulada por la diputada Mireia Vehí (CUP) para presionar al PP de cara a un acuerdo para la renovación del CGPJ, la última de las instituciones constitucionales pendiente de renovar tras el pacto formalizado hace un par de meses: «Como presidente del Gobierno y secretario general de un partido que participó en la redacción de la Constitución, aseguro que este Gobierno está comprometido con todas y cada una de las instituciones constitucionales. Nosotros sí, a diferencia de otros —dijo en clara referencia al PP—, cumplimos todos los artículos de la Constitución».