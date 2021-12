Los naranjas consideran que su alianza en Andalucía está, de momento, a salvo y vinculan su supervivencia en la esfera nacional a la reedición de un acuerdo con el PP en esta comunidad. «Juanma Moreno va a aguantar mejor la presión de Casado y de Génova», aseguró Arrimadas.

Tras la conmoción inicial, la dirección liberal tendrá que decidir si convoca unas primarias exprés en Castilla y León, con la incógnita de si Francisco Igea, hasta ahora vicepresidente autonómico, repetirá como candidato o será sustituido por Gemma Villarroel, coordinadora del partido en Castilla y León.

Moreno niega «presiones» de la Génova para un adelanto electoral en Andalucía

La Voz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguró este martes que no ha recibido «presiones ni injerencias» de la dirección nacional del PP para adelantar las elecciones tras la ruptura con Ciudadanos en Castilla y León. Respaldó sin embargo la decisión del presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, por ser «imposible gobernar con un socio del que no te fías y no es leal», en referencia a Ciudadanos. «No siento el aliento en el cogote» de la dirección nacional del PP, subrayó Moreno, que sostuvo que los presidentes autonómicos populares no son «marionetas» sino «adultos, con una trayectoria propia y con capacidad para tomar decisiones en el ámbito de coordinación que hay en el partido». Reveló que Mañueco le había trasladado las dificultades de gobernar con Ciudadanos y que sentía que «el acuerdo PSOE, Ciudadanos y plataformas locales era una amenaza»

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Ciudadanos, Juan Marín, defendió también la fortaleza de su pacto con el PP y aseguró que tanto él como Moreno quieren agotar la legislatura, por mucho «ruido externo que haya fuera». Marín sostuvo que Andalucía es ahora el «motor económico de España» y por ello lo que menos le conviene en estos momentos es un adelanto de los comicios. ¿«Vamos a convocar elecciones porque interesa a PP o Ciudadanos? Esa política se la dejamos a otros», indicó.