Barómetro de diciembre

Dos años después de las elecciones de noviembre del 2019, la fotografía política de España es prácticamente idéntica a la que surgió de las urnas. Según el barómetro del CIS, el PSOE volvería a ganar con un 28 % de los votos, solo tres décimas menos que en los comicios, por delante del PP, que obtendría un 20,8 %, solo dos décimas menos que en esas elecciones. La distancia entre ambos, que entonces fue de 7,3 puntos, sería ahora de 7,2. Unidas Podemos, Vox y Cs se moverían también en unos porcentajes muy similares a los del 10-N.

Barómetro del CIS de diciembre La Voz

PSOE

La luz no pasa factura a Sánchez. El PSOE no solo no se desgasta con el alza imparable del precio de la luz y de la inflación en general, sino que, según el estudio elaborado por el socialista José Félix Tezanos, mejoraría en cuatro décimas el resultado que alcanzaba en el sondeo del pasado mes de noviembre (27,6 %) y aumentaría en cinco décimas su ventaja respecto a los populares. De los 6,7 puntos de noviembre a 7,2 puntos en solo un mes.

PP

Continúa la sangría por la guerra interna. La batalla interna desatada entre el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, continúa lastrando a los populares. Si hace un mes vieron cortada su racha ascendente, dejándose 1,2 puntos respecto al 22,1 % de octubre, hasta quedarse en un 20,9 %, el sondeo de diciembre añade otra décima a esa sangría, dejando al PP en el 20,8 %.