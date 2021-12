Juan Carlos I aplaudiendo a Rafa Nadal durante un torneo en Abu Dabi ALI HAIDER | Efe

El rey Juan Carlos ha dado negativo en la prueba PCR a la que se ha sometido después de que el tenista Rafa Nadal, con quien estuvo comiendo el pasado sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), anunciara este lunes que está contagiado de covid-19, según han informado fuentes de la Casa Real.

El resultado del test se ha dado a conocer tres horas después de que el Palacio de la Zarzuela comunicara que Juan Carlos I se encontraba «bien», pero que iba a hacerse la prueba para conocer si estaba o no infectado, informa Efe. La Casa Real no ha dado más detalles sobre si el rey emérito va a permanecer aislado o no en las próximas horas o si va a adoptar alguna otra medida preventiva.

Rafa Nadal ha anunciado que ha dado positivo en COVID, tras jugar un torneo en Abu Dabi. Allí estuvo con el rey emérito.



Desde Zarzuela dicen que Juan Carlos I se encuentra bien y se hará una prueba PCR.https://t.co/naWgyi5WCX pic.twitter.com/x3jLGfV0kE — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 20, 2021

El padre de Felipe VI almorzó con Nadal el pasado sábado aprovechando la presencia del tenista mallorquín en el emirato para participar en un torneo de exhibición y se hicieron una fotografía juntos sin mascarilla.