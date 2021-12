Reclamó a todas las instituciones que se «impliquen» contra «la otra gran pandemia silenciosa» y que «extremen» al máximo la vigilancia para posibilitar la detección precoz de cualquier indicio de peligro y minimizar los feminicidios. Hizo también un llamamiento a toda la sociedad para que, cada uno en su ámbito -colegio, comercio, escalera, familia, bar- tienda la mano y ayude a las mujeres ante cualquier indicio de que son víctimas de la violencia machista. Pidió que, si no quieren acudir a una comisaría, les animen y ayuden a llamar al 061, o a ir a un centro social o al médico. Porque, recordó que, desde noviembre, las instituciones pueden acreditar la condición de víctima sin que medie denuncia y que las mujeres tienen derecho a recibir todo tipo de ayuda -psicológica, legal, alojamiento, subsidios, formación para el empleo- para que logran escapar del maltratador aunque no pasen por el juzgado. «Deben saber que no están solas», resumió.

Su número dos, la secretaria de Estado contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, confesó que tienen «el corazón en un puño por la llegada de las Navidades». El año ha transcurrido mejor que los precedentes. Los 42 crímenes de género del 2021 son la cantidad más baja desde que hay registro, incluso menos que los 47 del año previo, el del confinamiento. Sin embargo, diciembre ha empezado muy mal. En solo quince días los maltratadores han asesinado a cinco parejas o exparejas y a un bebé de 11 meses, tantas víctimas mortales como la media del mes completo en la última década. Mal precedente a cuatro días de Nochebuena.