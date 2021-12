Miquel Iceta, en el congreso del PSC en el que Salvador Illa pasará a sustituirlo al frente del partido Marta Pérez | EFE

El ministro de Cultura y hasta ahora líder del PSC, Miquel Iceta, criticó ayer que haya quien quiera usar el debate sobre el modelo de inmersión lingüística para «arañar unos cuantos votos», y en este sentido replicó con ironía al líder del PP, Pablo Casado: «Que sepa toda España que los niños catalanes hacen pipí» con independencia del idioma que hablen.

El dirigente socialista se expresó así en el congreso extraordinario que proclamó ayer a Salvador Illa primer secretario del PSC, en Barcelona. Aunque no mencionó a Casado, Iceta le respondió a sus palabras de que en Cataluña «hay profesores con instrucciones para no dejar ir a los niños al baño si lo piden en castellano». Según Iceta, este tipo de afirmaciones tienen una mera finalidad electoralista. A las fuerzas independentistas les pidió que no hagan de la escuela y la política lingüística un casus belli. «Demasiadas cosas se han roto ya —en Cataluña— y no nos podemos permitir un nuevo desgarro que podría ser definitivo e irreversible», sentenció Iceta, antes de recordar que el PSC quiere «una sola escuela, no dos líneas, no separar a los chavales por razones de lengua. Queremos que dominen las dos, y que aprendan el inglés y que el catalán sea el centro de gravedad y eje de la escuela catalana».