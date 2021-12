El PSC no acudió

El partido que no asistió fue el PSC, que defiende desde sus orígenes el modelo de inmersión, pero ahora se ha distanciado de la mayoría catalanista ya que los socialistas abogan por el cumplimiento de las sentencias judiciales y apuestan por introducir cambios en el modelo. El PSC afirmó días atrás que no acudiría porque coincidía con su congreso extraordinario, donde Salvador Illa asume el relevo de Miquel Iceta al frente del partido. El procés no solo ha provocado una fuga de empresas y ha dividido a la sociedad catalana. También ha hecho saltar por los aires el amplio consenso que existía en torno al modelo de escuela en catalán. La primera ley que impulsó el Parlamento de Cataluña en defensa del catalán y que fue el inicio del desarrollo del llamado sistema de inmersión (actualizado con sucesivas leyes) fue la de Normalización Lingüística de 1983, aprobada con un voto en contra y una abstención. Hoy ese consenso es imposible. El PSC evitó ayer la foto junto a la mayoría secesionista. PP, Ciudadanos y Vox, por su parte, no quieren saber nada del modelo de inmersión. Una postura diferente a la de 1998, cuando el Parlamento catalán con el apoyo del PP aprobaba la Ley de Política Lingüística, que permitía hasta multas por no rotular comercios en catalán y fue gestada dos años antes entre José María Aznar y Jordi Pujol en el pacto del Majestic.

Situación crítica

Al final de la marcha, tomaron la palabra una estudiante, una madre de un escolar y la directora de un centro, en representación de Somescola, entidad que agrupa a una cincuentena de organizaciones educativas. Leyeron un manifiesto que calificó la sentencia de «intento de agresión» y de «intromisión» en el sistema educativo. Según Somescola, el catalán está en situación «crítica». A la Generalitat la instó a «blindar» el sistema de inmersión, y al Gobierno central, a «respetar» el modelo catalán.