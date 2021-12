Pablo Casado y Nadia Calviño hablan mientras esperan la llegada del Rey

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, llamó ayer «desequilibrado» al presidente de los populares durante unos premios organizados por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios donde también asistió el Felipe VI, según recoge Efe.

«Fue la expresión, tengo que confirmarlo (...) Pasó por delante de mí Nadia Calviño sin pararse, simplemente me dijo: Tu jefe es un desequilibrado», ha respondido a los medios de comunicación durante la reapertura de la Venta del Batán. Al hilo, ha indicado que no le dio tiempo a responder porque la vicepresidenta no se paró y que él se giró a Pablo Casado para preguntar «qué había pasado».

Entiende el portavoz del PP que lo que «tiene que preocupar» a los españoles es el «desequilibrio verdadero» es de las cuentas del Ejecutivo central. «No es que una vicepresidenta se permita decir eso al jefe de le oposición, que es muy grave, sino que el problema es que las cuentas de Calviño están desequilibrado y lo sabe todo el mundo incluida Nadia Calviño», ha reprochado el alcalde de Madrid.