El expresidente del Govern Quim Torra también recusó ese mismo 3 de diciembre a ambos ya que considera que carecen de la «imprescindible imparcialidad». A esta lista se sumó también el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Montserrat Bassa.

El caso de Conde-Pumpido y Narváez

Esta no es la primera vez que condenados por el «procés» solicitan recusaciones de magistrados para que no entiendan de los recursos de amparo. En febrero Junqueras y Römeva solicitaron al TC que apartara al magistrado Cándido Conde-Pumpido del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña. Consideraron que el magistrado no era «neutral» ni «imparcial» ya que en una conferencia celebrada en noviembre de 2017 expresó su opinión sobre el «procés». El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobó en abril la abstención presentada por el magistrado Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del «procés» independentista en Cataluña.