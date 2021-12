Las referencias a las ciudades españolas del norte de África, no obstante, sostienen los analistas de inteligencia no son consideradas una «amenaza directa» para España, ya que el sucesor de Osama Ben Laden, en realidad, recurría al ejemplo de Ceuta y Melilla para lanzar un ataque al status quo establecido por Naciones Unidas y no hizo una llamada específica a atentar en territorio nacional como represalia por esa «anexión».