La reforma trata de terminar con otra injusticia: que la adopción por familiares de los chicos acarree la pérdida de la pensión. Los huérfanos más afortunados tienen una abuela, un tío, una hermana mayor o una generosa tercera persona dispuesta a acogerlos y a librarles del ingreso en un centro de menores. Su nueva familia, por querencia y también por eludir la burocracia, a menudo desea formalizar la situación con una adopción. Pero muchos renuncian a dar el paso porque supone perder la pensión del menor, algo que no pueden permitirse.

Injusticias

La ley que el Congreso enviará en los próximos días al Senado para que termine su tramitación incluye cambios para que la adopción no le acarree a las víctimas la pérdida de la prestación económica, al menos no en el caso de las familias más modestas. Modificarán la norma para que la adopción del huérfano, pese al cambio de filiación, no extinga el derecho al cobro del subsidio si se produce en una unidad de convivencia con bajos ingresos. En concreto, si la renta anual dividida por sus miembros no supera el 75 % del salario mínimo.