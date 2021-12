«¿Qué coño tiene que pasar para que usted asuma alguna responsabilidad?». Harto de los regates y del silencio de su adversario político, Pablo Casado elevó el tono en Las Cortes para acusar a Pedro Sánchez de esquivo. El líder del PP introdujo tres cuestiones en su pregunta al presidente del Gobierno durante la sesión de control de este miércoles. En primer lugar, tras advertirle que «acabará rindiendo cuentas ante la justicia por ocultar una pandemia», le sugirió que impulsase una ley que permitiera combatir la crisis sanitaria con mayor facilidad, sin necesidad de recurrir al estado de alarma. En segundo término, tras afearle un uso desproporcionado del «helicóptero y del Falcon» y recordarle que no cumplirá con su palabra de bajar el precio de la luz hasta los niveles del 2018, pidió que redujese el IVA al tipo «superreducido». Y finalmente, Cataluña. «Usted es padre, como yo. No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de cinco años mientras sus socios separatistas lo apedrean», dijo, en relación a las amenazas sufridas en los últimos días por la familia de Canet de Mar que reclamó que su hijo recibiese en castellano el 25% de la formación académica, como recoge la ley y ordenó recientemente la justicia, en una sentencia que la Generalitat ya avanzó que no tiene pensado acatar.

Sánchez se mostró molesto con el tono. «¿Cuántos cafés lleva usted ya a lo largo de esta mañana?», cuestionó. «Le respeto frente a toda la crispación, insultos e insidias que todos los miércoles vierte». El presidente del Gobierno también se sintió molesto con que Casado se saliese de la pregunta que había registrado por escrito y en la que reclamaba que se celebrase un Debate sobre el estado de la nación, que confirmó que se hará el próximo año, todavía sin fecha. «Usted ha preguntado sobre el Debate de estado de la nación. Le diré que vamos a celebrarlo el próximo año. Este es un Gobierno que rinde cuentas ante el Parlamento», dijo, evitando entrar en las otras tres cuestiones que el líder del PP acababa de plantearle desde su escaño.

Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Casado elevó el tono en la réplica. «¡No contesta nada!», lamentó. «¿Le parece normal que estos totalitarios estén atacando a un niño?», cuestionó. El líder del PP recordó también otros casos en los que los menores fueron protagonistas y a su entender habían sido desamparados por el Gobierno por motivaciones políticas, como la prostitución de menores tutelados en Baleares, otra cuestión que salpicaba al exmarido de Mónica Oltra o el más reciente de la indultada Juana Rivas, que no denunció un abuso a su hijo mientras estaba a su cargo. «Tantas chorradas niñes, huelgas de juguetes… Y abusos ocultados», lamentó. «¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?». La banca popular se puso en pie para aplaudir la intervención de su líder.