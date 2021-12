Gabilondo ha explicado que ya se ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, por lo que el órgano no tendrá que actuar de oficio, y que ahora «hay que dar una respuesta». Eso sí, ha matizado que «esto no va de qué es lo que opinas», a la par que ha asegurado que «aquí no hay partidismo ni sectarismo, aquí hay ecuanimidad y parcialidad».

Sobre el mensaje que contiene la carta que ha hecho pública la familia de Canet este lunes, el socialista ha querido mostrar su respeto hacia esta y ha señalado que tiene un tono «sereno». «Lo único que puedo hacer desde aquí por ahora es respetarles, mostrarles el afecto y saber que en la medida que lo estimen pues que sepan que el Defensor del Pueblo escuchará sus razones y, en la medida que nos corresponde, responderá a las mismas», ha añadido.