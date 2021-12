Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno BENITO ORDOÑEZ

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy aseguró, ante su comparecencia el próximo lunes en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, que va a contestar a lo que le pregunten. Eso sí, anticipó que «nunca» conoció esa operación —que se organizó para sustraer documentación sensible al extesorero Luis Bárcenas— ni al excomisario José Manuel Villarejo. «Lo único cierto es que yo no he visto a ese señor en mi vida», dijo el expresidente del Gobierno en una entrevista en Onda Cero.

Rajoy mantuvo que es «absolutamente falso» que él tuviera un teléfono para enviarle mensajes al comisario. Al ser preguntado si sabía algo de Villarejo en aquel momento señaló que no recuerda cuando supo de la existencia del excomisario. «He sido ministro del Interior y, desde luego, siendo ministro del Interior ni la más remota idea. Y luego, en el Gobierno, pues supongo que en un determinado momento debí enterarme de que existía, igual que luego he visto los nombres de todos los demás», contestó. Rajoy también señaló que no tuvo relación con el caso Kitchen. «Nunca conocí que existiera esa operación», dijo.

Varapalo judicial al excomisario

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga las primeras tres piezas separadas del caso Villarejo, los llamados proyectos Iron, Land y Pintor, resolvió el viernes en un extenso auto las cuestiones previas. La noticia, más allá de reafirmar la competencia del órgano judicial para examinar estos hechos, es que rechazó la mayoría de la prueba testifical y documental que había pedido la defensa del comisario jubilado para justificar la legalidad de los servicios parapoliciales prestados a sus clientes. Entre las declaraciones solicitadas estaban las de miembros actuales o anteriores del Gobierno, tanto en la etapa de Mariano Rajoy como en la actual de Pedro Sánchez. El tribunal rebate entre otras cuestiones que se hayan vulnerado derechos fundamentales de los acusados, niega la nulidad de las actuaciones, rechaza la petición de expulsión de Podemos como acusación popular y descarta la prescripción del delito de revelación de secretos, así como el enjuiciamiento conjunto con la pieza principal.