«El artista hace algo porque en su pequeña locura cree que va a concienciar... igual malvive, pero quiere mejorar el mundo. Somos a veces como niños pequeños, demasiado idealistas. Igual no he mejorado nada pero espero no haber empeorado nada», ha añadido.

Antes de su declaración en el juicio, el artista ha defendido su acción de protesta de aquel día y ha asegurado que si tiene que ir a la cárcel irá porque «estaba justificado», informa Efe. Ha asegurado que no interrumpió un acto religioso, porque no había empezado, y que para él no es una profanación pintar en la tumba de un dictador que está en un mausoleo pagado por todos los españoles, lo que considera «ridículo y fuera de lugar en democracia».