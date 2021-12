Este año, el Gobierno podría haber rescatado al debate del ostracismo, pero Sánchez no lo ha creído conveniente. La Moncloa no ha dado una razón convincente, pero todo apunta a que el presidente del Gobierno no quiere someter a más test de estrés de los imprescindibles a su compleja mayoría parlamentaria ni quiere brindar a Pablo Casado la oportunidad de que se le visibilice como la alternativa en un momento en que las encuestas electorales sonríen al jefe de la oposición.

23 debates

El argumento oficial es que Sánchez rindió cuentas cada quince días en el Congreso en los peores momentos de la pandemia por coronavirus y que ha comparecido en más ocasiones ante el pleno del Congreso que todos los presidentes anteriores. Si Sánchez no cambia de opinión, y no parece que vaya a hacerlo, será el único presidente del Gobierno que desde hace 38 años no convoca sin razones electorales o de fuerza mayor el debate sobre el estado de la nación. Hasta el 2015, se han convocado 23 debates. Felipe González (1982-1996) lo hizo en nueve ocasiones; José María Aznar (1996-2004), en seis; José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), en cinco; y Mariano Rajoy (2011-2017), en tres.