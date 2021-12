Intimidaciones desde el 2012

Larsen acudió ayer a la segunda vista. Reclama una indemnización por el acoso que habría sufrido por Juan Carlos y agentes del Estado español, que le habría afectado en la reputación y en la salud. En su relato, directivos y miembros del Centro Nacional de Inteligencia español habrían intentado intimidarla desde el 2012 para que desistiera de causar daño al monarca. Bethlehem argumentó que el emérito tiene inmunidad por la protección de las leyes citadas, y además porque los supuestos acosos —que los abogados de Juan Carlos niegan—, se habrían perpetrado contra una ciudadana danesa y en lugares — Mónaco, Suiza, Austria, Estados Unidos, Tahití,...— en los que la justicia inglesa no puede intervenir.

El abogado de Larsen, Jonathan Kaplan, presentó una declaración en la que afirma que el rey emérito ya inició el hostigamiento cuando era monarca. Habría coincidido con la no devolución de unos 60 millones de euros que el rey le habría entregado. Y afirma que luego fue acosada por el entonces jefe del CNI, Félix Sanz Roldán, y otros agentes, que habrían organizado «seguimientos ilegales», y la habrían amenazado con matarla. Argumenta, además, que carece de inmunidad porque no es jefe de Estado, no vive con Felipe VI y es independiente económicamente.