Feijoo, charlando con Casado y Ayuso este lunes a las puertas del Congreso. Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Un año más, Alberto Núñez Feijoo no falló a la cita en el Congreso para rendir homenaje a la Constitución, un texto que señaló como uno de los más «sólidos cimentos da sociedade democrática española», «que hai que poñer sempre en valor» y sin el que «non poderíamos seguir construindo espazos de liberdade, progreso e prosperidade».

Tras recordar que el Estatuto de Autonomía emana de la Carta Magna aprobada en 1978, se mostró «satisfeito, como galego, que o populismo non entra a dirixir Galicia, nin sequera entra nas institucións democráticas de Galicia», lo que aprecia como «un signo de madurez do pobo galego, un pobo sosegado que reflexiona e toma decisións, na miña opinión, axeitadas». Feijoo puso en contraste el panorama político gallego con el español, en el que «lamentablemente gobernan partidos que non creen na Constitución, que nunca apoiaron a Constitución e que además non queren acatala», dijo, en referencia a los socios de Gobierno de Sánchez, como Unidas Podemos, pero también a buena parte de sus aliados parlamentarios, de los que acaba de servirse para aproar en la Cámara Baja los Presupuestos del 2022.

El titular de la Xunta advirtió como «preocupante» que formaciones como ERC o Bildu «teñan un enorme protagonismo na vida política española, que condicionen o goberno». Entre otras, junto a las formaciones dirigidas por Junqueras y Otegi estuvieron ayer en Barcelona dirigentes del BNG para firmar la declaración Llotja del Mar, en la que reclamaron cambios «radicales» en una Constitución «agotada». Feijoo se refirió a este cónclave nacionalista. «Onte vimos como ERC, Bildu ou o BNG manifestáronse en contra da convivencia, en contra da España das liberdades. Acredita que necesitamos seguir defendendo a Constitución e que necesitamos tamén seguir tendo forzas maioritarias que non teñan ningún complexo en decir que estamos orguiosos da Transición, da Constitución e do autonomismo constitucional que practica Galicia».