Una de las claves para decidir si hay adelanto o no en Castilla y León será comprobar si el Gobierno regional logra o no aprobar los presupuestos antes del 23 de diciembre. Vox, que ya rechazó las cuentas en Andalucía, podría hacer lo mismo en Castilla y León para evidenciar que apoya a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero no a otros presidentes populares. Ante esa posibilidad, el PP negocia el apoyo del diputado de Por Ávila, aunque el rechazo daría argumentos a Mañueco para el adelanto.