De momento, todo son expectativas sustentadas por la imagen y el liderazgo de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo. Pero antes ya pasaron otros por ese momento dulce de la popularidad y el reconocimiento social. En su día, Albert Rivera (Ciudadanos), Inés Arrimadas (Cs), Rosa Díez (UPyD), Julio Anguita (Izquierda Unida) o Íñigo Errejón (Podemos y Más País) disfrutaron de ese fervor popular en las encuestas, pero que no lograron traducir en buenos resultados electorales. El histórico y fallecido líder de IU, frustrado por unas buenas notas que no se reflejaban en las urnas, llegó a decir «quererme menos y votarme más». Yolanda Díaz sabe que en política esto es así y relativiza su buena valoración. «Todo es coyuntural —suele decir— hoy te quieren y mañana, no».

El «qué» sobre el «quién»

La número tres del Ejecutivo defiende que «lo importante no es el quién, lo sustantivo es el qué vamos a hacer». Habla con la tranquilidad de la que se siente ligera de equipaje para irse a su casa si no le gusta lo que ve. Ha avisado de que no cuenten con ella si la «presionan» o si la gestación de la plataforma o frente amplio o como se llame se convierte en una lucha «de egos». El problema es que, por ahora, todo es etéreo, una indefinición colmada de bonitas palabras.