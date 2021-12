La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy en los actos conmemorativos del 43º aniversario de la Constitución Española, en la Puerta del Sol. Eduardo Parra | Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes la Constitución Española y la Transición democrática, que considera «ejemplar», frente a quienes buscan demonizarlas y dinamitarlas «por la puerta de atrás». «La libertad está en juego», ha subrayado en el discurso que ha pronunciado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, con motivo del homenaje que se realiza con motivo de la Constitución Española.

Para Ayuso, junto a los que confían en la Constitución y desean que siga vigente muchos años están los que se han propuesto «reformarla». «Sospecho que los que proponen esta reforma se dividen en tres tipos: los que no parecen ser conscientes del momento en que vivimos; los que parecen no conocer bien la Constitución (de hecho, lo que piden ya está en la Carta Magna); y un tercer grupo formado por los que no tienen buenas intenciones», ha dicho.

A su parecer, de entre estos últimos «los más temibles son los que pretenden dinamitar el orden constitucional por la puerta de atrás». Según ha expuesto, para lograrlo «van haciendo su labor de carcoma de las instituciones: expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la Nación de regiones enteras; pactan con los que quieren destruir España; polarizan artificial y constantemente a la sociedad; inventan agravios; atacan la independencia judicial y la dignidad de jueces y magistrados; le faltan el respeto al Rey; destrozan la educación; buscan descapitalizar España...».