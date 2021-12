El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián Emilio Naranjo | EFE

En el Gobierno están tranquilos y no ven peligrar los Presupuestos en el Senado. La Moncloa cree que el enfado de ERC tras salir a la luz el borrador de la ley del audiovisual, negociada con los independentistas en paralelo a las cuentas, y tras comprobar estos que no recoge exactamente lo acordado, los mensajes llevan una gran carga de «sobreactuación». Fuentes en la Moncloa insisten en que a la hora de interpretar a Esquerra hay que tener en cuenta la disputa permanente que mantiene en Cataluña por el voto independentista, en donde constantemente son considerados como traidores por otras fuerzas como Junts o la CUP. Así lo vienen transmitiendo casi desde el arranque de la legislatura.

Como suele ser habitual, ERC intenta mantener la tensión sobre lo que hará con las cuentas públicas. Y lo más probable es que no despeje la duda hasta poco tiempo antes de que hoy a las 12.00 expire el plazo en el Senado para que los grupos presenten enmiendas a la totalidad. Los Presupuestos llegan a la Cámara Alta tras haber sido aprobados en el Congreso con la inestimable colaboración de Esquerra, en donde votó a favor, entre otras cosas, tras haber logrado el compromiso del Gobierno de blindar el catalán, el gallego y el euskera en plataformas audiovisuales como Netflix o HBO, un trato que finalmente no vieron recogido en el borrador de la ley de audiovisual que ultima el Gobierno, desde donde alegan falta de competencias. El líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmó ayer que en otros países europeos sí es posible, por lo que advirtió de que si finalmente no hay Presupuestos, la «responsabilidad» será del PSOE.

Posibles escenarios

Aunque enrevesado, un escenario que no se atreven a descartar en el Ejecutivo es el de que ERC presente enmienda a la totalidad para aumentar su capacidad de presión en las negociaciones, que prevén que se mantengan en los próximos días, ya que pese a que el plazo para registrar enmiendas finaliza hoy, en realidad los senadores de Esquerra todavía estarían en condiciones de votar más adelante en contra de la propia enmienda registrada por ellos mismos.