En este sentido, puso como ejemplo que durante el registro que se llevó a cabo en la sede del PP en Génova se le puso «cara de tonto» porque, al ser por orden judicial, «el ministro no sabía nada». «Son las reglas del juego del Estado de derecho», apuntó sobre la necesidad de secretos en actuaciones judiciales.

Explicaciones que no convencieron a algunos de los diputados presentes en la comisión, como el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal. «La operación movió a varios comisarios principales, implica el pago de fondos reservados al chófer de Bárcenas, al que luego se le nombra policía aprobándole la oposición... Es inconcebible que el ministro del Interior no la conozca, no son cuatro rateros de Las Ramblas de Barcelona», señaló. Una intervención bronca que acabó con el exministro haciendo aspavientos y gritando a Bal.