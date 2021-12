El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián Emilio Naranjo | EFE

En el Gobierno están tranquilos y no ven peligrar los Presupuestos. La Moncloa cree que el enfado de ERC tras salir a la luz el borrador de la ley audiovisual, negociada con los independentistas en paralelo a las cuentas, y tras comprobar estos que no recoge exactamente lo acordado, los mensajes procedentes de la formación liderada por Oriol Junqueras llevan una gran carga de «sobreactuación». Ayer a última hora se confirmó esta tesis manejada en la coalición, y tras amagar con registrar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos en el Senado, finalmente los secesionistas confirmaron que no cumplirán con su amenaza. Sin embargo, intentan guardarse una carta para el siguiente corte al que se verán sometidas las cuentas públicas en la Cámara Alta a través de las enmiendas parciales.

Fuentes de Esquerra confirmaron extraoficialmente a Efe que se «está trabajando» en «proteger y blindar el catalán» en la normativa audiovisual y que, «en función de cómo termine esta negociación», decidirán «acciones vinculadas» a los Presupuestos, por lo que no descartan, dicen, presentar posteriores enmiendas parciales. El plazo para registrar vetos o enmiendas a la totalidad expira hoy a las 12.00 y el debate en el Pleno y las correspondientes votaciones serán a finales de la próxima semana. En caso de que el Gobierno logre superar este trámite, y todo apunta a que así será, ya que la oposición está lejos de reunir una mayoría absoluta en el Senado (seguiría distante incluso con el apoyo de los catalanes), se abrirá un nuevo escenario con las enmiendas parciales, en donde se prevé que se inicie otro tira y afloja. Si el Ejecutivo sobrepasara también este listón, las cuentas públicas para el 2022 pasarán a estar oficialmente aprobadas. De tropezar, algo que la Moncloa descarta por completo, el anteproyecto regresaría al Congreso para volver a ser evaluado.

La disputa interna, clave

Fuentes gubernamentales insisten en que a la hora de interpretar a Esquerra hay que tener siempre en cuenta la disputa interna que mantiene en Cataluña por el voto independentista, en donde son acusados de traidores por otras fuerzas como Junts o la CUP. Así lo vienen transmitiendo casi desde el arranque de la legislatura. De ahí su tranquilidad a manifestaciones como las de Junqueras, que ayer a primera hora advirtió de que si finalmente no hay Presupuestos, la «responsabilidad» será del PSOE.