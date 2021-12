«Todo es incierto, no tengo que esconderme. No creo que haya ningún padre que eso lo haga», ha agregado, vinculando la denuncia de su hija a su pretensión de casarse en aquel momento, algo que supuestamente él le impidió por ser muy joven. Respecto a la retirada de la custodia de 13 de sus hijos, ha dicho no comprenderlo porque estaban atendidos. «Es una gran pena» y «una injusticia» ha agregado, asegurando que todos ellos son «lo más grande que le ha dado Dios».

Su defensa, ejercida por el letrado Francisco Pérez Vera, ha solicitado la libre absolución alegando que pese a lo «peculiar» de esta familia no se han producido los abusos sexuales que se achacan a su cliente. Durante el juicio ha declarado la directora del instituto donde estaba matriculada la adolescente cuando denunció los abusos. Separada por una mampara para proteger su intimidad, ha relatado que todo se desencadenó a raíz de que la menor faltara dos días a clase junto a su primo, con el que mantenía una relación sentimental. El padre se personó en el centro y delante de docentes amenazó a la niña afirmando «ya sabes lo que te espera en casa» y la insultó diciendo que «solo vale para la profesión más antigua del mundo».