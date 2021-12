—Se refiere a Vox como una fuerza populista, y recomienda al PP marcar ciertas distancias.

—Le critico fundamentalmente dos cosas. Primero, el tema de la inmigración, cómo lo han tratado; y segundo, el tema europeo. A estas alturas, ponerse en contra de cómo funciona la UE me parece absolutamente disparatado. Sé que muchos votantes de Vox eran votantes del PP, y estoy convencido de que volverán cuando perciban que el PP pueda ganar las elecciones. Pero creo que a un extremismo no se le debe oponer otro extremismo. A un extremismo lo que hay que oponer es seriedad, capacidad de integración e intentar contar con todos, y así es como ha ganado siempre el PP. Cuando fue capaz de dirigirse a todos y de englobar en su proyecto a mucha gente.

—Dice que muchos de los votantes volverán. ¿Eso va a ser más temprano o más tarde?

—Pronto. El PP, a poco que haga las cosas razonablemente, debería ganar las próximas elecciones, porque es evidente que España necesita un cambio de Gobierno. Lo que estamos viendo es algo a lo que por fortuna no estamos acostumbrados.

—En Andalucía, Vox ha tumbado los Presupuestos. En Madrid, los apoyará. ¿Se siente más identificado con el PP que consigue pactar con Vox o con el que marca más las distancias?

—Yo me siento identificado con el PP, que es un partido democrático, respetuoso de la Constitución, partidario de la unidad nacional y que tiene como prioridad el bienestar de las personas. Esos que dicen que no, que hay que hacer política y no prestar tanta atención a la economía, yo les digo que la mejor manera de hacer política es atender a la economía, porque eso evita, entre otras cosas, los populismos.

«El socio del PSOE es Bildu, pero de eso debió ser consciente el PNV en su día»

En la actualidad mantiene una buena relación con Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, también retirado de la política en activo.

—A Ciudadanos no los mete en el mismo saco, pero sí aprecia ciertos tics populistas.

—Sí. Contagiados. Cs ha hecho algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Al final, quedó en flor de un día.

—¿No tiene la sensación de que Rivera fue el que precipitó que la moción de censura presentada por Sánchez triunfara?

—No quedé muy contento con la actuación de Albert Rivera en aquel momento, pero bueno, conviene mirar hacia el futuro.

—Es que el PNV viró entonces por el miedo a que Rivera acabase precipitando un adelanto.

—Creo que el PNV tuvo poca personalidad, porque votar unos Presupuestos de un Gobierno y a los tres días sumarse a una moción de censura no es algo habitual.

—El PNV ha dejado de ser decisivo en el equilibrio parlamentario. ¿Cree que puede acabar tirándose de los pelos?

—Es evidente que el socio ahora del PSOE es Bildu, pero de eso debió ser consciente el PNV en su día.

—Dígame tres ejemplos de políticos actuales que sigan haciendo política para adultos.

—En general, en Alemania se suele hacer política para adultos. Draghi quizás sea el caso más paradigmático, Merkel y también el nuevo canciller alemán, el socialista Scholz.

—¿Y sin salir de España?

—Feijoo hace política para adultos. En general, en España, salvo el Gobierno y sus coaliciones, se hace aún bastante política para adultos.

—¿Será Casado presidente?

—Eso espero y deseo.

—Es ganar, o marcharse.

—Bueno, no, no lo creo. Yo viví una situación similar.

—Justo era la siguiente pregunta que iba a hacerle.

—No hay que hacer pronósticos a medio y largo plazo, no tiene mucho sentido. Todavía no sabemos cuándo van a ser las próximas elecciones.

—Cuando dice que vivió algo parecido, ¿se refiere a cuando en el 2009 estaba apurado por lograr resultados y gana Feijoo en Galicia y usted se consolida dentro del partido?

—El resultado de las elecciones fue muy positivo, porque ganamos, y desde luego para mí, porque efectivamente me ayudó para fortalecerme como líder del partido.

Pilar Canicoba

«Estoy convencido de que la polémica que rodea al PP se va a arreglar»

La presentación de este miércoles en Madrid reunió por primera vez en semanas a Casado y a Ayuso, involucrados desde hace meses en una disputa interna.

—¿Cómo entiende todas estas polémicas que rodean al PP justo cuando los sondeos apuntaban a que estaría en condiciones de gobernar?

—Bueno, los que hemos estado en política sabemos que esas cosas pasan, y también sabemos que se arreglan. He tenido algunas experiencias. Estoy convencido de que esto se va a arreglar.

—En su presentación coinciden por primera vez Ayuso y Casado tras semanas evitándose.

—Como militante del PP estoy muy honrado de que vengan las máximas autoridades del partido. (Se ríe con complicidad).

—En muchos sitios señalan a García Egea como el gran responsable. En el fútbol la culpa es siempre del entrenador, ¿y en política? ¿Del secretario general?

—No me corresponde a mí opinar sobre eso. Yo lo único que deseo, como todos los votantes del PP, es que esto se arregle pronto.

—En caso de que se abriese una sucesión al frente del partido, ¿quién cree que tendría más posibilidades de aglutinar el voto del centroderecha?

—Hoy Casado, hoy Casado.

—¿Y entre Ayuso y Feijoo? ¿No aprecia ningún favorito?

—No, no, no. Es que no me corresponde hacer elucubraciones.

—En su libro desaconseja la creación de plataformas políticas para presentarse a las elecciones, precisamente lo que está montando la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Cree que tiene posibilidades reales de ser presidenta?

—No, no. Con todos mis respetos, Yolanda Díaz es una representante del comunismo de toda la vida, y no me parece que sea esta una ideología que genera muchos beneficios para los ciudadanos. Creo que el comunismo es lisa y llanamente el pasado, por eso se cambian de nombre, pero siguen siendo lo mismo.

—Usted la conoce desde hace muchos años.

—Paradójicamente, no la he tratado nunca.

—Me refiero a políticamente.

—Sí, claro. Políticamente, sí.

—¿Lo que está montando le recuerda a lo que creó en Galicia hace unos años con el señor Beiras, que le llamaron AGE?

—Bueno, montan cosas que luego se desmontan, vuelven a montarlas, continúan por ahí... Oiga, al final, en el Congreso de los Diputados hay 17 partidos representados, es muy difícil gobernar así. Por eso, yo apuesto por el bipartidismo, que es lo que mejor ha funcionado en España durante 40 años.

—Un bipartidismo al que parece que poco a poco estamos regresando.

—Sí. Hay otros países que lo tienen más complicado, como por ejemplo, Italia, a la que le salva una figura indiscutida como es Mario Draghi. En Francia, donde ahora habrá elecciones, vamos a ver qué ocurre con los partidos tradicionales. Fíjese, el partido socialista tiene una intención de voto del 5 %. Al menos en España nos mantenemos fuerzas políticas que tienen algo que decir y que ya han dicho muchas cosas estos años.

—En Francia el sistema de segunda vuelta facilita mantener a los populismos alejados del poder.

—Claro. El presidente Macron, y el sistema de la segunda vuelta. Si ocurre lo mismo que la otra vez, si a la segunda vuelta llegan Macron y la extrema derecha, dará la victoria a Macron.

«El BNG no es una amenaza para Feijoo, es una amenaza para el PSdeG»

Rajoy afirma que no añora nada de su etapa como presidente. Se marchó con la conciencia tranquila, convencido de que había dejado «una España mejor» de la que asumió.

—¿Pedro Sánchez podrá decir lo mismo?

—Ha generado una enorme división entre españoles. Ese es su principal problema y el peor legado que deja.

—¿Ha perdido muchos amigos desde que salió del Gobierno?

—No, paradójicamente he ganado. Tengo más tiempo para regar las amistades. Antes no tenía tiempo de ver a nadie. Además, tenías que ver a gente que no te apetecía demasiado. Ahora, como decía Felipe González, yo ya puedo elegir con quién no me veo.

—Todavía tiene críticos que le reprochan que no hubiera dimitido antes de la moción, con el episodio del bolso sobre su escaño y la famosa comida.

—Sí, sí. Lo he explicado en un libro, pero es igual. Seguirán criticándome. Y es normal. Somos 46 millones y hay opiniones para todos los gustos.

—Inmediatamente después abrió la sucesión del PP. ¿Prefería a Soraya que a Feijoo?

—Dije que no iba a intervenir y no intervine. Y esa es la verdad. Tengo la mejor opinión posible del señor Feijoo, y siempre la he tenido.

—¿Considera que el BNG es una amenaza para su quinta mayoría absoluta?

—No. Yo creo que el BNG es una amenaza para el PSdeG.

—¿Qué le sucede al PSdeG?

—Tuvo figuras importantes. Quizá ahora es que yo no conozco a sus dirigentes.