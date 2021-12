Emilio Naranjo | Efe

La Fiscalía Anticorrupción responde este miércoles a las alegaciones de nulidad y peticiones de prueba de las defensas en el juicio al excomisario José Villarejo, que ha afirmado que no espera que le acepte ninguna y solo confía en que lo haga el tribunal que le está juzgando por tres piezas del caso Tándem. «Yo de los fiscales no espero nada, para mí, los que han actuado en mi causa son unos delincuentes como he denunciado», ha asegurado a los periodistas a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares (Madrid) poco antes del inicio de esta quinta jornada de juicio.

A este respecto, tras indicar que se querelló contra los fiscales que han llevado su causa, ha sacado a colación «ese enjuague que hay entre la fiscal general y el señor Stampa», en alusión al contencioso que mantiene el fiscal Ignacio Stampa con Dolores Delgado por la perdida de su plaza en Anticorrupción cuando investigaba el caso Tándem.

Ha destacado que la institución del Ministerio Fiscal «es fundamental porque son los que garantizan la legalidad», y por tanto, ha añadido, «si son unos delincuentes, pues entonces, imagínese, me quedo...». «Yo confío en que este tribunal sea consciente de todo ello y me permita por lo menos defenderme, que es a lo único que aspiro», ha abundado.