Sobre el padre y presunto asesino, Tomás Gimeno, escribió: «Se quitó de en medio para no seguir sufriendo y a las niñas para que no sufrieran la pérdida de su padre, y a ver si se atreve con cojones un solo psicólogo a decir lo que acabo de decir». O esta otra, en la que describía al padre como una «víctima»: «No digo de quién, pero quien me escucha, si no es tonto, sabe a qué y a quién me refiero».

Y, de paso, defendía que había que volver «a la tradición», a «los caminos antiguos» de «cuando un hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas» y las esposas soportaban a los maridos «aunque fueran borrachos o sucios». «Ahora no», apostillaba, «ahora te dejas y te dejas y después vienen estas cosas».