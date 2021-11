Las previsiones advierten de nevadas en el norte peninsular. El aviso afecta a nueve comunidades, entre ellas Galicia. Es el momento de aumentar las precauciones si hay que conducir

José Manuel Pan

Las previsiones meterológicas no son buenas y Tráfico alerta de que se acerca un fin de semana complicado para las carreteras, por lo que será necesario adoptar las debidas precauciones al volante y prestar atención a cualquier cambio en las previsiones antes de viajar. Lluvia, nieve y viento son factores a los que los conductores gallegos están acostumbrados y por eso saben que la circulación se complica porque disminuye la visibilidad, se reduce la adherencia de los neumáticos y se incrementan las posibilidades de sufrir un accidente.

Esta es la previsión de la Aemet para el fin de semana

Este sábado las nevadas se extenderán a gran parte del tercio norte peninsular, así como a otras zonas, principalmente de montaña, de la mitad norte peninsular. Se esperan nevadas copiosas en la cordillera Cantábrica, norte de Castilla y León, centro y norte de Navarra, el País Vasco y Pirineos occidentales y centrales. Las acumulaciones de nieve pueden llegar a los 20 centímetros en puntos de Asturias, a partir de los 700 metros, y en la cordillera Cantábrica oriental y Pirineos occidentales, donde por la tarde las cotas de nieve pueden bajar a los 600 metros. Además, también se esperan precipitaciones persistentes en toda la cornisa Cantábrica.

El domingo 28, aunque con mayor incertidumbre, las nevadas continuarán en las mismas zonas que el día anterior, pero con tendencia a restringirse a zonas de montaña del tercio norte peninsular a partir de la noche. El lunes se espera un ascenso de las temperaturas.

con nieve

Mejor no conducir. La nieve es una de las situaciones más complicadas para el tráfico. Si la nevada es fuerte, conducir es casi imposible, sobre todo si no se tienen cadenas o neumáticos de invierno. Las ruedas pierden la adherencia a la carretera y la conducción es muy complicada. Además, también se reduce la visibilidad y la nieve puede llegar a ocultar las marcas viales e incluso las señales verticales. En esa situación, lo más recomendable es no conducir, aunque si es necesario hacerlo, las medidas de precaución tienen que ser máximas, la conducción debe hacerse con suavidad, utilizar las marchas largas y evitar movimientos bruscos. En autovías y autopistas es necesario circular siempre por el carril de la derecha con el fin de dejar libre el izquierdo para que puedan pasar los servicios de emergencias y los camiones quitanieves.