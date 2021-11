Uno de los episodios que recuerda con más detalle en el libro —incluida, como apéndice, la transcripción del Diario de Sesiones— es su choque dialéctico con Pablo Iglesias en el Congreso el 27 de mayo del 2020, cuando le espetó al vicepresidente del Gobierno uno de sus grandes hits: «Usted es el hijo de un terrorista». Tras el consiguiente revuelo, el presidente de la Xunta —al que la exportavoz siempre adosa el adjetivo «moderado»— apuntó: «Ningún compañero de mi partido o de otros partidos de la oposición debe entrar al señuelo del Gobierno para crispar, provocar y perder los papeles».

Revela Cayetana Álvarez aquí que, tras oírlo, le envió a Feijoo un mensaje de réplica: «Querido presidente, el que no debe perder los papeles eres tú, sirviendo al Gobierno con tus declaraciones. Y por el bien de la concordia y de los españoles a los que invocas, me voy a callar respecto al espectáculo que significan muchas de tus intervenciones públicas respecto de mí y respecto del partido. Un abrazo».

Asegura la diputada por Barcelona que no hubo respuesta, pero que, unos días después, tras la enésima filtración de Génova a la prensa afín, mantuvo una «conversación larga y muy agradable» con el líder del PP en Galicia. «Aproveché para preguntarle por algo que siempre me había intrigado: ‘¿Y por fin por qué no te presentaste al congreso del PP?'. Se rio y lo dejamos para una futura conversación que no hemos llegado a tener», zanja.

La popular ourensana Ana Vázquez Blanco también asoma en el relato de Álvarez de Toledo como «una diputada de carácter volcánico». «Su estilo no era el mío, pero era aguerrida y diligente, peleona y eficaz», comenta sobre sus interpelaciones semanales al ministro Marlaska.