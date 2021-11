«¿Y qué pasa con el CO? No hay filtros», subrayan los científicos del CSIC, por lo que «las únicas opciones posibles» son usar un equipo de respiración autónoma, esto es, botellas de aire comprimido como las que usan bomberos o buceadores, o bien «darse la vuelta y evacuar de inmediato y sin demora». Y es que el CO es inodoro e «intoxica letalmente. Es lo que se conoce como muerte dulce».

Aeropuerto inoperativo por acumulación de ceniza

El aeropuerto de La Palma continúa este viernes inoperativo debido a la acumulación de ceniza del volcán de Cumbre Vieja, según ha informado Aena y después de que el jueves, tras seis días sin poder aterrizar ni despegar aviones, estuviera activo aunque con todos los vuelos interinsulares de Binter y Canaryfly cancelados al igual que la conexión diaria de Iberia con Madrid.