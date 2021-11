«¿Son indicaciones políticas? ¿Hay alguien detrás que ha dicho que esto no se lleve a cabo?», se ha preguntado en declaraciones a los medios junto al portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Raúl Moreno, antes de continuar revisando actas sin tramitar en la Consejería de Interior de la Generalitat, informa Europa Press.

Ha detallado que las actas sin tramitar suman cerca de 1.000 --revisaron 500 la semana pasada y este jueves analizarán 500 más-, y ha señalado que, si no se hubieran tramitado por falta de efectivos, al menos se hubiese iniciado algún expediente, algo que no ha ocurrido, según ella. Los expedientes, que incluyen actas por altercados y lesiones y cortes en la vía pública, «se cerraron en un cajón y el Govern no ha abierto este cajón», algo que cree que genera cierta impunidad en las manifestaciones en Cataluña.