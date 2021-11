Los dos únicos baches

Según trasladaron fuentes gubernamentales a La Voz de Galicia, el Gobierno contaba con las suficientes garantías de que sacaría adelante el proyecto desde hace ya un par de meses, y desde ese momento solo tambalearon en dos ocasiones puntuales: con el arresto de Puigdemont en Cerdeña, que podría comprometer el apoyo de Esquerra como consecuencia de la pugna interna por el voto independentista que mantienen en Cataluña, y tras las palabras de Otegi, líder de EH Bildu, que relacionó el apoyo de su formación a las cuentas con la liberación de los 200 presos etarras que permanecen dentro de las prisiones. Salvados esos dos baches, apagados esos dos fuegos, y una vez superada la votación de las enmiendas a la totalidad registradas por la oposición, al Gobierno solo le restó negociar con sus aliados parlamentarios los últimos flecos en forma de enmiendas parciales, que en la mayoría de los casos se plasmaron en las cuentas en forma de mejoras de las partidas para cada uno de los territorios que representan.

Una de las grandes novedades respecto al pasado curso y a la mayoría de las votaciones de esta investidura residió en que por primera ocasión el PNV no resultó decisivo, ya que la alianza del Gobierno con ERC y Bildu garantizó al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos sin contar con el visto bueno del partido que gobierna en el País Vasco. No obstante, la coalición del Gobierno negoció hasta última hora con los jeltzales para contar también con su apoyo, ya que, conscientes de la fragilidad parlamentaria con la que cuentan para el resto de la legislatura, no querían enfadar a uno de sus aliados estratégicos, y que en definitiva se convirtió en decisiva para dar a Sánchez las llaves de La Moncloa con la moción de censura en la que desbancó a Rajoy.