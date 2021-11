El presidente de la Junta, Juanma Moreno y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz

No se esperaban sorpresas y no las hubo. El proyecto de presupuestos que presentaba en Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla fue rechazado al mantener PSOE, Podemos y Vox sus enmiendas a la totalidad que se votaron la pasada noche y salieron adelante con 60 votos a favor y 47 en contra. Las cuentas de la Junta de Andalucía se quedan así en el cajón porque el Gobierno de PP y Ciudadanos no ha logrado un acuerdo con los dos grupos de oposición con los que ha negociado por separado, PSOE y sobre todo Vox, que apoyó externamente al Ejecutivo de Bonilla y que ahora ha cerrado esa posibilidad.

Una de las claves precisamente del veto de las cuentas es el sistema de votación en el Parlamento. Cada uno de los tres grupos de la oposición, PSOE, Unidas Podemos y Vox, presentaron una enmienda a la totalidad de las cuentas en las que pedía su devolución al Gobierno andaluz y que no se tramite la ley. La votación fue conjunta, por lo que con que cada uno de los tres grupos apoyó su propuesta, y el presupuesto del 2022 no salió adelante.

Moreno Bonilla afronta así el momento más crítico de su legislatura que activa la posibilidad de un probable adelanto electoral, una opción que ayer descartó el presidente andaluz antes del comienzo del debate parlamentario. Preguntado al respecto afirmó que «evidentemente» no lo iba a hacer y solo tomaría esta decisión en el caso de que el «Parlamento bloquee al Gobierno». Y lo ocurrido ayer en la Cámara andaluza es el primer paso para suceda. PP y Cs, como ocurrió desde que formaron gobierno en el 2018, necesitan el apoyo de Vox en la Cámara para poder llevar adelante sus iniciativas. «Tanto a la derecha como a la izquierda se equivocan. Creo que no están pensando en los intereses generales de Andalucía y los andaluces, sino que están pensando en los suyos. Eso es un error histórico para nuestra tierra». afirmó Moreno Bonilla antes del debate.