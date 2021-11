El acusado también mencionó al entonces presidente regional del partido, Pío García-Escudero, y las «llamadas de Moncloa» en relación a varias personas y actuaciones en Boadilla. «Adjudicaciones no, pero sí nombramientos», comentó. Esas indicaciones también tenían relación con el interés por pliegos, como una concesión a la empresa Sufi. «Se nos dijo que lo de recoger las basuras solo tres días en la urbanización que no, que había habido quejas y que lo pusiéramos siete. Correa me dijo que se tenía que hacer», explicó el acusado (este miércoles sigue declarando), que se enfrenta a 40 años de cárcel.

La intervención de Escudero

En lo referente a García-Escudero, declaró que fue el expresidente del Senado quien sugirió el nombre de Francisco de la Torre para ser nombrado como consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). «(García Escudero) es una persona que es arquitecto, y en materia de urbanismo y suelo intervenía activamente», dijo.