Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Casado, en un acto electoral en Barcelona. Quique García | Efe

La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha replicado al líder de su partido, Pablo Casado, quien dijo que en el PP no caben personalismos, con una defensa de los solistas y las personalidades. Cree que Casado llama «personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo».

Casado comparó este domingo al PP con una «gran orquesta» donde «no caben los solistas», rechazó los personalismos y dijo que su partido no es «un talent show de megalomanías», unas palabras que, a juicio de Álvarez de Toledo, no se dirigían «exclusivamente» a ella o «no directamente», según ha asegurado en una entrevista este lunes en RNE, donde no ha mencionado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«Yo creo que un líder es un solista», ha recalcado Álvarez de Toledo, que ha argumentado además que no se imagina a Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Konrad Adenauer, Winston Churchill y tampoco a José María Aznar o Felipe González «quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios».