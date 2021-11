Reforma laboral

Los socialistas han detectado, sin embargo, que Díaz sí es percibida por buena parte del electorado como impulsora de conquistas como la última subida del SMI. Y la constatación de ese dato coincidió, sospechosamente, con la pugna en el seno del Ejecutivo por el liderazgo de las negociaciones de la reforma laboral. Una lucha que se saldó con la entrada de miembros del ala socialista en las conversaciones.

Tampoco niegan en el PSOE que, mientras el diálogo social sobre el mercado de trabajo parece ir bien, la otra reforma comprometida con Bruselas y gestionada por un ministro de su cuerda, la de las pensiones, despierta suspicacias. Aun así, tanto en la dirección del partido como en la Moncloa aseguran que, de momento, el carisma de la política gallega no suscita ningún temor. Al contrario. Admiten que «lo que de verdad sería para preocuparse —afirma un colaborador de Sánchez— es que no «tirara; no estamos en el 2015, no hay riesgo de sorpasso, está bastante claro cuál es el partido hegemónico de la izquierda; además, también nosotros estamos sacando voto de la abstención».