La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC, este domingo en Barcelona dirigiéndose a una reunión en el palacio de la Generalitat Toni Albir | EFE

A Pere Aragonès le tocará sufrir hasta el último minuto. La reunión que este domingo celebraron el Gobierno catalán y los comunes para intentar desencallar la negociación presupuestaria acabó sin acuerdo. El Ejecutivo autonómico encara la votación de este lunes sin que ninguna de las fuerzas de la oposición haya retirado su enmienda a la totalidad, por lo que los primeros presupuestos de Aragonès, salvo un cambio de última hora antes de las dos de la tarde, corren el riesgo de no superar la primera criba y quedar bloqueados a la primera de cambio.

Tras el veto de la CUP, ratificado el sábado pasado, el presidente de la Generalitat pasó de inmediato al plan B, negociar con En Comú Podem, formación que ya facilitó la aprobación de las cuentas del Ejecutivo catalán en la pasada legislatura. Pero este domingo no hubo fumata blanca. El presidente tuvo un mal día. No solucionó el asunto presupuestario y vio además cómo se le abrió un nuevo cisma en el Gobierno. Y es que, en el último momento, Junts decidió no participar en las negociaciones con los comunes. La formación nacionalista impidió que el propio consejero de Economía, Jaume Giró, negociara en primera persona las cuentas. «No aceptaremos que se cambien los presupuestos por la puerta de atrás, ni aceptaremos vetos a la candidatura olímpica, al Hard Rock o a la ampliación del aeropuerto», avisó Junts.

Pugna con Colau

Los nacionalistas se desmarcaron pues mantienen desde hace tiempo una dura pugna con Ada Colau y los comunes. Después de la cita, el Gobierno catalán se conjuró a llegar a un acuerdo en el último minuto y Aragonès convocó una reunión del consejo de gobierno para este lunes, donde tratará de que los consejeros de Junts avalen el acercamiento a En Comú Podem. Los posconvergentes ya han dejado solo a Aragonès en dos de las cuestiones clave de la legislatura: la reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno y ahora en las conversaciones finales con En Comú Podem.