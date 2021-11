No se ha demostrado si conocía las presuntas irregularidades

Así, el tribunal ha concluido -al igual que la sentencia de primera instancia- que no se ha demostrado si Carmona conocía o no las presuntas irregularidades denunciadas ante el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, donde se investiga el denominado caso Neurona.

Según los magistrados, no consta que Carmona explicara a nadie, ni a la dirección del partido, los supuestos hechos. Y han precisado que aún de haberlo hecho no supondría «un acto de reclamación o ejercicio de un derecho propio que diera lugar a la protección de su derecho a la garantía de indemnidad», es decir, a no sufrir represalias por parte del empleador.