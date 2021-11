Gonzalo Bareño

«No se cambia nada». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, admitió este jueves con esa contundencia que las modificaciones en la ley de memoria democrática pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos no tendrán, en caso de aprobarse, ninguna repercusión judicial respecto a la situación actual. Aunque el partido morado considera que se abre la vía para juzgar los crímenes del franquismo e impedir que los jueces se acojan a la Ley de Amnistía para no investigar esos delitos, el Ejecutivo sostiene que lo pactado «no implica cambios» en la actual legislación penal porque no se puede «establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72» y porque desde el año 2002, cuando España ratificó los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad, ya se permite investigar los crímenes de la dictadura.