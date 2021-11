Marín «en absoluto acusaba de nada al PP»

El líder del PP-A también sostiene que en las declaraciones que ha leído de Marín sobre este asunto «en absoluto acusaba de nada al PP, que nada tiene que ver con una cuestión interna de Ciudadanos», y tacha de «absurdo» que la filtración de dicha grabación se enmarque en una supuesta estrategia de Génova -la dirección nacional del PP- para forzar un adelanto electoral. «Génova tiene toda la confianza puesta en este gobierno y sabe que la decisión de las elecciones me compete en exclusiva a mí», añade en esa línea.

El presidente de la Junta reitera que «no tener presupuesto no motiva un adelanto electoral». «España ha estado tres años sin presupuesto», recuerda antes de apostillar que «lo que sí puede motivar un adelanto electoral es el cierre de una mayoría parlamentaria que impida seguir gestionando». «Si no puedo sacar mis leyes, convalidar los decretos de Gobierno, si no puedo seguir gobernando, llegará un punto donde no quedará más remedio que adelantar las elecciones porque los andaluces no pueden estar en una parálisis», avisa el jefe del Ejecutivo andaluz, quien, en todo caso, precisa que «aunque el Parlamento me paralice no voy a convocar inmediatamente elecciones».