La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, restó ayer protagonismo a su homólogo andaluz, Juan Moreno, durante la apertura del congreso del PP de esta comunidad del que saldrá elegido con toda probabilidad candidato a la Junta de Andalucía. Ayuso, quien fue recibida con gritos de ¡presidenta, presidenta!, recomendó a Moreno que vuele «libre» y convoque elecciones cuando él considere. «Estos días he leído que claro, que a ver si te vas a desgastar... Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras y un rumbo fijo», señaló la dirigente madrileña ante los presidentes autonómicos de su partido, en el Palacio de Congresos de Granada.

Ayuso, que defiende la celebración cuando antes del congreso del PP madrileño, y que tiene que esperar a que Génova lo autorice, subrayó que los presidentes regionales son «los únicos» que tienen la potestad de convocar elecciones y por eso le recomendó a Moreno que tome sus propias decisiones. Lo que se interpreta como un nuevo dardo a su jefe de filas, Pablo Casado, con el quien, según ella misma reconoció hace unos días, lleva tiempo sin hablar y con quien tampoco tiene previsto coincidir en la capital nazarí.

«Siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio. Sé que lo volverás a hacer ahora y sé que en el momento en el que tú convoques todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos», lanzó, ante la ovación cerrada de los asistentes.